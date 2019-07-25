Yaşar Kardeş, sessizliğini bozdu

Rus kadınlarını S-400 füzelerine benzeten paylaşımı ile büyük tepki toplayan Yaşar Kardeş'ten ilk açıklama nihayet geldi.

Kardeş'in açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığım talihsiz olaydan dolayı kamuoyuna bir açıklama yapma mecburiyetinde hissediyorum.

Serkan Şengil adlı yakın bir arkadaşımın benim cep telefonumdan sehven yaptığı bir paylaşımdan dolayı kamuoyu ve özellikle kadınlarımız tarafından yanlış anlaşılmama sebep olmuştur. Kadının ötekileştirilmesi konusundaki hassasiyetim ve kadın haklarına duyduğum saygı yakın çevrem tarafından bilinmektedir.

Konunun iradem dışında benim sayfamdan paylaşılmasından dolayı derin üzüntülerimi belirtir, böyle çirkin bir paylaşımın bana ait sosyal medya hesabında gözükmesinden dolayı da kamuoyundan özür dilerim.

Saygılarımla"