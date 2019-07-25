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Bu sergi kaçmaz!

El emeğiyle hazırladığı ürünleri sergileme kararı alan Damla Sert, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağın’da ilk kişisel sergisini açacak.
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El emeğiyle hazırladığı ürünleri sergileme kararı alan Damla Sert, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağın’da ilk kişisel sergisini açacak. Damla Sert, el emeği göz nuru eserlerini aynı zamanda satışa sunacak.

Bugün 17:55 TSİ - Kültür-Sanat

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