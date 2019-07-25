El emeğiyle hazırladığı ürünleri sergileme kararı alan Damla Sert, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağın’da ilk kişisel sergisini açacak. Damla Sert, el emeği göz nuru eserlerini aynı zamanda satışa sunacak.
Bugün 17:55 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 17:57 TSİ
Bu sergi kaçmaz!
El emeğiyle hazırladığı ürünleri sergileme kararı alan Damla Sert, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Sanat Sokağın’da ilk kişisel sergisini açacak.
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Bugün 17:55 TSİ - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz