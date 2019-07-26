İYİ Parti'den Yaşar Kardeş açıklaması

İYİ Parti'den Yaşar Kardeş'in tepki çeken Rus kadınlarını S-400'e benzeten paylaşımının ardından ilk açıklama geldi. Açıklamayı İYİ Parti Kocaeli Sosyal Politikalar ve Kadından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge yaptı.

Dönge açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis üyemiz sayın Yaşar kardeş’in kendi insiyatifi dışında paylaşıldığını beyan ettiği sosyal medya paylaşımını iyi partili kadınların da tasvip etmeyeceğini öncelikle belirtmek isteriz.Böyle bir paylaşım hiç bir şartla kabul göremez.

Ancak, sayın Yaşar Kardeş,kadının siyasette daha fazla ve aktif rol almasını sağlayan ve partimiz içerisinde bunun için var gücü ile çalışan kişilerin başında gelir.

kadın kollarımız tarafından yürütülmüş ,çocuk tacizi ve kadına şiddet imza kampanyasında standlarımızda en çok çalışan,biz kadınlara orada destek çıkan kişilerdendir.

Yine bu bağlamda Ensar vakfında Çocuklarımız taciz edilirken,son 17 yıldır kadına şiddet ve kadın cinayetleri tavan yapmışken,cinsiyetçi ayırım körüklenirken de iktidar partisine ait kadın kuruluşlarının sesini duymak isterdik.

Bir kadın genel başkanın liderliğinde bu paylaşım nasıl yapılır diyenlerin,aynı kadın genel başkana her türlü iftira atılırken,aile bireyleri ile ilgili mesnetsiz konuşmalar yapılırken,kadın olmasından ötürü ağza alınmayacak sözler söylenirken,evi bir takım insanlarca basılırken de duymak isterdik.

Tekrar,insiyatif dışında yapılan bu paylaşımın tarafımızca kabul görmeyeceğini bildirir,iktidar partisine ait tüm kadın kuruluşlarını ve milletvekillerini ,kadınlarımızın ve çocuklarımızın korunması,kadın kollarımızca toplanan ve Meclis’e sunulan 50.000 imzanın gereğinin ivedilikle yapılması için gerekli tüm adımları hep birlikte atmaya davet ederiz.

Saygılarımla"