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Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Derince Yavuz Sultan Mahallesinde boşandığı eşi tarafından öldürülen Nuray Anar’ın cenazesi toprağa verildi.
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Alınan bilgiye göre Derince Yavuz Sultan Mahallesi Ozan Sokak üzerinde Şehmuz Ersait (55) isimli şahıs sabah saat 07: 30 sularında yaklaşık 1 sene önce boşandığı eşi Nuray Anar (46)’ı beklemeye başladı. Anar'ın işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada üzerindeki tabancaya sarılan Ersait, eski eşine 5, 6 el ateş ettikten sonra namluyu kendisine çevirerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anar ve Ersait'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ersait ve Anar'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Toprağa verildi

Eski eşini öldürdükten sonra intihar eden Ersait’in sık sık eski eşinin oturduğu bölgeye gelerek rahatsızlık verdiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Anar ve Ersait’in 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Hastane morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Nuray Anar'ın cenazesi Derince Merkez Camiine götürüldü. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında babası Cafer Anar ve oğlu Semih Ersait taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Anar'ın cenazesi Derince 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden Şehmuz Ersait'in cenazesinin ise Mardin ilinde toprağa verileceği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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