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Ford'ta üretim 3 hafta duracak

Otomobil üreticisi Ford Otosan’ın Kocaeli’deki iki fabrikası ve Bursa’daki bir fabrikası üretime üç hafta ara verecek.
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Otomobil üreticisi Ford Otosan’ın Kocaeli’deki iki fabrikası ve Bursa’daki bir fabrikası üretime üç hafta ara verecek. Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Gölcük fabrikasında 29 Temmuz-17 Ağustos, Yeniköy fabrikasında 28 Temmuz-19 Ağustos, İnönü fabrikasında ise 27 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verilecek. Bu tarihler arasında fabrikada bakım çalışması yapılacak.

Bugün 09:34 TSİ - Ekonomi

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