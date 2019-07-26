Ford'ta üretim 3 hafta duracak

Otomobil üreticisi Ford Otosan’ın Kocaeli’deki iki fabrikası ve Bursa’daki bir fabrikası üretime üç hafta ara verecek. Şirketin dün akşam KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Gölcük fabrikasında 29 Temmuz-17 Ağustos, Yeniköy fabrikasında 28 Temmuz-19 Ağustos, İnönü fabrikasında ise 27 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verilecek. Bu tarihler arasında fabrikada bakım çalışması yapılacak.