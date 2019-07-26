Çevreci kimliğiyle bilinen ve bu konuda farkındalık oluşturmak için büyük çabalar gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir ilke daha imza attı. Dar sokaklarda çöplerin toplanılmasında ve şehir merkezinde çöp toplanma saatlerinin dışında çıkarılan çöplerin alınmasında kullanılan çöp taksi, görüntü kirliliğine sebep olmadan, vatandaşları rahatsız etmeden aktif bir şekilde kullanılmaya başlanıldı.

TEMİZ BİR İZMİT İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çöp taksinin faaliyete geçirilmesiyle ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha temiz bir İzmit için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren temiz çevre ve temiz bir İzmit için birçok projeye ve farkındalık faaliyetlerine imza attık. Çöp taksi uygulaması da vakitsiz ve gelişi güzel çıkartılan çöplerin etrafa herhangi bir olumsuzluk arz etmeden ortadan kaldırılması için uygulamaya geçirildi. Bu uygulama ile birlikte hem dar sokaklarda ki çöpler kolaylıkla toplanıyor hem de şehir merkezinde çöpler kimseye rahatsızlık verilmeden rahatlıkla toplanabiliyor” ifadelerinde bulundu.