Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim

Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden Sekapark, vatandaşların nefes aldığı mekanların başında geliyor. Aileleri ile Sekapark’a gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlarda ve bisiklet yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlerde bulunuyor. Kaza riski de oluşturan bu motosikletlilere dur diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca Sekapark’ta motosiklet kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirirken tabelalar ile de uyarılarda bulunuyor.

KAZA RİSKİ OLUŞTURABİLİYOR

Özellikle akşam saatlerinde çocuk, yaşlı ve ailelerin olması nedeniyle motosikletlilerin, Sekapark içerisinde dolaşması kaza riskini arttırabiliyor. Çıkardığı sesten dolayı da gürültü kirliliği oluşturan motosikletlerin, Sekapark içerisinde kullanımı yasak. Sekapark’ın giriş – çıkışları ve birçok noktasında da motosiklet kullanımının yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları bulunmasına rağmen motosikletlerini kullanmaya devam eden sürücülere, gün boyu devriye atan Büyükşehir Zabıta ekipleri ceza yazıyor. Vatandaşların can, mal güvenliği ve huzuru için çalışan ekipler, gündüz ve akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Birçok motosiklet sürücüsünün Sekapark’a girişini engelleyen Güvenlik personelleri, park içerisinde tespit ettikleri motosikletliler hakkında yasal işlem gerçekleştiriyor. Kurala uymayan sürücülere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci Maddesi gereği, 320 TL para cezası uyguluyor.