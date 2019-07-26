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Sekapark’ta motosiklet kullanımına sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi Güvenlik ekipleri, İzmit Sekapark içerisinde vatandaşların huzurunu bozan ve kaza riski oluşturan motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştiriyor.
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Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden Sekapark, vatandaşların nefes aldığı mekanların başında geliyor. Aileleri ile Sekapark’a gelen vatandaşların gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlarda ve bisiklet yollarında kullanımı yasak olan motosikletler için denetimlerde bulunuyor. Kaza riski de oluşturan bu motosikletlilere dur diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca Sekapark’ta motosiklet kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirirken tabelalar ile de uyarılarda bulunuyor.

KAZA RİSKİ OLUŞTURABİLİYOR

Özellikle akşam saatlerinde çocuk, yaşlı ve ailelerin olması nedeniyle motosikletlilerin, Sekapark içerisinde dolaşması kaza riskini arttırabiliyor. Çıkardığı sesten dolayı da gürültü kirliliği oluşturan motosikletlerin, Sekapark içerisinde kullanımı yasak. Sekapark’ın giriş – çıkışları ve birçok noktasında da motosiklet kullanımının yasak olduğunu gösteren uyarı levhaları bulunmasına rağmen motosikletlerini kullanmaya devam eden sürücülere, gün boyu devriye atan Büyükşehir Zabıta ekipleri ceza yazıyor. Vatandaşların can, mal güvenliği ve huzuru için çalışan ekipler, gündüz ve akşam saatlerinde denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Birçok motosiklet sürücüsünün Sekapark’a girişini engelleyen Güvenlik personelleri, park içerisinde tespit ettikleri motosikletliler hakkında yasal işlem gerçekleştiriyor. Kurala uymayan sürücülere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci Maddesi gereği, 320 TL para cezası uyguluyor.

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Yorumlar

(3)
03

Deniz - Milletin gozunu boyamayin. Cidden isinizi yapin. Motorsikletciler kaldirimda alt gecitte ust gecitte yaya yolunda bisiklet yolunda gidiyor. Ters yone giriyorlar. Her gun bir motorsikletcinin kendini oldurttugunu okuyoruz. Denetlemiyorsunuz bakmiyorsunuz. Lutfen kanunlarin size verdigi yetkileri kullanin 6 ay ehliyete el koyun. Motorlari baglayin ve vermeyin. Hakikaten basta motorsikletcilerin bunlarin yaninda gunahsiz insanlarin hayatinin kurtulmasina vesile olabilirsiniz.

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 12:40
02

Kemal - Derince harikalar sahilinde motosikletler halkın yürüdüğü yerde hız bile yapıyorlar büyükşehir oarada neden denetim yapmıyor?

Yanıtla . 1Beğen 26 Temmuz 10:35
01

Özgür - Olması gerekende buydu uygulamada çok geç kalındı bile. Motorsikletle bisiklet yollarına girmek ne demek herkes kendi yolunda gitsin. Ayrıca bisiklet yolunda yürüyen yayalara da aynı cezalar verilsin orası bisiklet yolu bir bisiklet yayaya çarparsa bisikletin suçu yok bu böyle biline!

Yanıtla . 1Beğen 26 Temmuz 10:33
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