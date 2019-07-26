Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da Kocaeli’ye geliyor. Hisarcıklıoğlu, Körfez Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak numara 1 adresinde bulunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi binasının açılış törenine katılacak. Açılış saat 17.00’da gerçekleştirilecek.
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Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli’ye geliyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da Kocaeli’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz