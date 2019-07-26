Sürücü kursunun çalınan motosikletleri ele geçirildi

Körefez Yeni Yalı Mahallesi’nde kapalı pazar alanında motosikletli kişi durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.O. motosikleti Y.Y.’den aldığını söyledi. Polis bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak’ta bulunan Y.Y.’nin evine baskın düzenledi. Polis, çalınan 3 motosikleti daha ele geçirdi. Y.Y. de gözaltına alınırken, çalınan motosikletlerin Güney Mahallesi’nde bulunan bir sürücü kursuna ait olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.