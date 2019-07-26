Körefez Yeni Yalı Mahallesi’nde kapalı pazar alanında motosikletli kişi durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan K.O. motosikleti Y.Y.’den aldığını söyledi. Polis bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak’ta bulunan Y.Y.’nin evine baskın düzenledi. Polis, çalınan 3 motosikleti daha ele geçirdi. Y.Y. de gözaltına alınırken, çalınan motosikletlerin Güney Mahallesi’nde bulunan bir sürücü kursuna ait olduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.
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Sürücü kursunun çalınan motosikletleri ele geçirildi
Körfez'de bir sürücü kursunun çalınan 4 motosikleti polisin operasyonu ile ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz