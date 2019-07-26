Ormana ektikleri hint kenevirleriyle dönerken yakalandılar

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi’nde ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini tespit etti. Polis, bir hafta boyunca bölgeyi gözlem altına aldı. Polis, ormanlık alandan ellerinde poşetle inen M.S. ve A.Ç.'yi yakaladı. Polis, poşetlerde bulunan 19 kök hint kenevirine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.