Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi’nde ormanlık alana ekilen hint kenevirlerini tespit etti. Polis, bir hafta boyunca bölgeyi gözlem altına aldı. Polis, ormanlık alandan ellerinde poşetle inen M.S. ve A.Ç.'yi yakaladı. Polis, poşetlerde bulunan 19 kök hint kenevirine el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 10:18 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:19 TSİ
Ormana ektikleri hint kenevirleriyle dönerken yakalandılar
Körfez'de ormanlık alana ektikleri hint kenevirlerini toplayarak geri dönen M.S. ve A.Ç. polisin operasyonu ile yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz