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Ali Haydar Bulut’u vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Derince Belediyesi eski başkanı Ali Haydar Bulut’u sokak ortasında tabancayla bacağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Derince Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Postane Sokak üzerinde yürüyen Derince Belediyesi Eksi Başkanı Ali Haydar Bulut, 2 gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Olayın zanlısı Burhan Ç. isimli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Derince İbni Sina Mahallesinde bulunan sevgilisi Fatma A.’nın evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen sevgilisi Fatma A. yardım ve yataklıktan işlem yapılarak ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayın faili Burhan Ç.’nin daha önce Derince’de işlettiği bir kafede yaptığı izinsiz genişletmenin belediye ekiplerince yıkıldığı, 2 bin TL para cezası ve işletme ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle Bulut’a husumet beslediği öne sürüldü.

1 kişi aranıyor

Olayın faili Burhan Ç. ifadesinde olay günü Bulut ile karşılaştığını kendisine selam verdiğini ve selamını almayarak üzerine, “Sana yaptıklarım yetmedi mi” demesi üzerine sinirlenerek Bulut’a ateş ettiğini söylediğini öğrenildi. Yaralanan eski Başkan Bulut’un ise ifadesinde, şüpheli Burhan Ç.’yi tanımadığını, arkadaşları ile biraz sohbet ettikten sonra camiye giderken yolda aniden karşısına çıkarak kendisine küfür ettikten sonra ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Burhan Ç. adliyeye sevk edilirken Bulut’un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olaya karışan bir kişinin ise halen arandığı belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN

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