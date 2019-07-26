Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde gece vakti yakılan meşale mahalle panik yarattı. Meşaleyi dışarıdan bakanlar yangın sandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yangın çıkmadığını, meşale yakıldığını görünce olay yerinden ayrıldı.
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Karamürsel'de vatandaş sokağa döküldü, gerçek sonradan ortaya çıktı
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde gece vakti yakılan meşale mahalle panik yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz