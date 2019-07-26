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Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde gece vakti yakılan meşale mahalle panik yarattı. Meşaleyi dışarıdan bakanlar yangın sandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yangın çıkmadığını, meşale yakıldığını görünce olay yerinden ayrıldı.