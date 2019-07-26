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İşte asıl tatil böyle yapılır

Yaz döneminde sporu eğlenceyle buluşturan ücretsiz yaz spor okullarında, geleceğin dev adamları yetişiyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz Yaz Okulları’nda, 6-12 yaş arası basketbol sevdalısı çocuklar, parke üzerinde eğitimlerini sürdürüyor. Öğrenciler gelecekteki basketbol planlamasında önemli bir yer tutan ücretsiz yaz spor okullarında hem basketbol oynamayı öğreniyor, hem de keyifli bir tatil geçiriyor.

BİN 350 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Yaz Spor Okullarında basketbol branşına ilgi yoğun. Kentin birçok noktasındaki spor tesislerinde sunulan eğitimlerle, basketbol-sever çocuklar, gönüllerince spor yapma imkanı buluyor. Yaklaşık Bin 350 öğrencinin yararlandığı eğitimlerde uzman antrenörler görev yapıyor.

11 ANTRENÖR VE BİRÇOK SPOR TESİSİ

Eğitimler profesyonel 11 antrenör eşliğinde Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, İzmit 50. Yıl Spor Salonu, Kandıra Şehit Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu, Karamürsel Lütfü Hınçal Spor Salonu, Karamürsel Belediye Spor Salonu, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapılıyor.

Bugün 10:53 TSİ - Spor

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