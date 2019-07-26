Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 6.Gelişim Takımları Turnuvası sürüyor. Kentimizde Soner Binici koordinatörlüğünde yarınlara hazırlanan minik voleybolular, bu turnuvada da güçlerini görme fırsatı buluyorlar. Konuyla ilgili bilgi veren Soner Binici “Kentimizde potansiyel çok yüksek. Eczacıbaşı da kentimize önem veriyor. Bizler de köprü vazifesi görüyoruz. Bu turnuvaların sayısın artıracağız ve geleceğe büyük yıldızlar yetiştireceğiz. Bizim görevimiz bu” dedi.
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Eczacıbaşı ‘Geleceğe manşet’ atıyor
Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 6.Gelişim Takımları Turnuvası sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz