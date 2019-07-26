Eczacıbaşı ‘Geleceğe manşet’ atıyor

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 6.Gelişim Takımları Turnuvası sürüyor. Kentimizde Soner Binici koordinatörlüğünde yarınlara hazırlanan minik voleybolular, bu turnuvada da güçlerini görme fırsatı buluyorlar. Konuyla ilgili bilgi veren Soner Binici “Kentimizde potansiyel çok yüksek. Eczacıbaşı da kentimize önem veriyor. Bizler de köprü vazifesi görüyoruz. Bu turnuvaların sayısın artıracağız ve geleceğe büyük yıldızlar yetiştireceğiz. Bizim görevimiz bu” dedi.