Kısa adı ÇESK olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde yönetim değişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan kongre sonucunda kulüp başkanlığına, AK Parti Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi olan ve aynı zamanda Milli Kick boksçu Hasan Akan seçildi. Hasan Akan başkanlığındaki yeni yönetimde belediye meclis üyeleri Muhsin Ateş ve Bekir Bilgiç ile Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu ve Metin Keskinoğlu görev yapacak.
Bugün 10:55 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:57 TSİ
ÇESK’in başına Kick Boksçu başkan
Kısa adı ÇESK olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde yönetim değişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz