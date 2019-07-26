ÇESK’in başına Kick Boksçu başkan

Kısa adı ÇESK olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde yönetim değişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan kongre sonucunda kulüp başkanlığına, AK Parti Çayırova Belediyesi Meclis Üyesi olan ve aynı zamanda Milli Kick boksçu Hasan Akan seçildi. Hasan Akan başkanlığındaki yeni yönetimde belediye meclis üyeleri Muhsin Ateş ve Bekir Bilgiç ile Muhammed Nizamoğlu, Harun Yaşaroğlu ve Metin Keskinoğlu görev yapacak.