Kepez’den anlaştığı Emrah Şenol’un Biga’ya imza atması üzerine harekete geçen BAL temsilcisi Gebzespor, daha önce Yomra, Kütahya ve Turgutlu formalarıyla üst üste şampiyonluklar yaşayan Kaan Akar’ı transfer etti. Geçtiğimiz sezonu Çarşambaspor’da geçiren ve 15 gol atan Kaan Akar, daha önceki yıllarda da Gebzespor’un gündemine gelmişti. Bu kez transferi gerçekleşen Kaan Akar, kariyerindeki 4’üncü BAL şampiyonluğunu mor-beyazlı temsilcimizde yaşamak istiyor. 32 yaşındaki forvet, 2011-2012 sezonunda Sandıklıspor formasıyla Gebzespor’a karşı forma giymişti. Kaan o sezon Gebzespor'un Sandıklı’yı 2-1 yenerek 3.Lig’de kalmayı garantilediği maçta takımının tek golünü atmıştı.
Bugün 10:56 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:57 TSİ
Bay şampiyon Gebzespor’da
Kepez’den anlaştığı Emrah Şenol’un Biga’ya imza atması üzerine harekete geçen BAL temsilcisi Gebzespor, daha önce Yomra, Kütahya ve Turgutlu formalarıyla üst üste şampiyonluklar yaşayan Kaan Akar’ı transfer etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz