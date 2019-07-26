Topbaşı için gün sayan Süper Amatör Futbol Ligi temsilcisi Hidropaks Tayfunspor’un teknik patronu Fatih Yıldız, kafasındaki takımı anlattı. Antrenmanların başlamasıyla önce arkadaşlık bağlarını güçlendireceklerini, ardından da takım ruhunu yakalayacaklarını dile getiren bordo-beyazlı teknik adam, ligler başlamadan sıkı ve savaşçı bir takım kimliğini futbolculara aşılayacaklarını söyledi.
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Fatih Yıldız rotayı belirledi
Topbaşı için gün sayan Süper Amatör Futbol Ligi temsilcisi Hidropaks Tayfunspor’un teknik patronu Fatih Yıldız, kafasındaki takımı anlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz