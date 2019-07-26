Fatih Yıldız rotayı belirledi

Topbaşı için gün sayan Süper Amatör Futbol Ligi temsilcisi Hidropaks Tayfunspor’un teknik patronu Fatih Yıldız, kafasındaki takımı anlattı. Antrenmanların başlamasıyla önce arkadaşlık bağlarını güçlendireceklerini, ardından da takım ruhunu yakalayacaklarını dile getiren bordo-beyazlı teknik adam, ligler başlamadan sıkı ve savaşçı bir takım kimliğini futbolculara aşılayacaklarını söyledi.