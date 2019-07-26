Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Çayırovaspor’da beklenen olağanüstü kongre kararı alındı. Buna göre yeşil-siyahlı kulüp, 9 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Şevket Külte başkanlığındaki Çayırovaspor yönetimine, Çayırova’nın tanınmış simalarından Muhammet Yeşilkaya talip olmuş ve hatta genç başkan adayı kulübün BAL’a katılım bedeli olan 22 Bin TL’yi TFF’nin ilgili banka hesabına yatırmıştı. 9 Ağustos’ta ilk oturumda gerçekleşmesi planlanan Çayırovaspor kongresinde kulübün yeni başkanı Muhammet Yeşilkaya olacak.
Bugün 11:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:08 TSİ
Çayırova kongresi 9 Ağustos’ta
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Çayırovaspor’da beklenen olağanüstü kongre kararı alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz