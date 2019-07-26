Çayırova kongresi 9 Ağustos’ta

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Çayırovaspor’da beklenen olağanüstü kongre kararı alındı. Buna göre yeşil-siyahlı kulüp, 9 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Şevket Külte başkanlığındaki Çayırovaspor yönetimine, Çayırova’nın tanınmış simalarından Muhammet Yeşilkaya talip olmuş ve hatta genç başkan adayı kulübün BAL’a katılım bedeli olan 22 Bin TL’yi TFF’nin ilgili banka hesabına yatırmıştı. 9 Ağustos’ta ilk oturumda gerçekleşmesi planlanan Çayırovaspor kongresinde kulübün yeni başkanı Muhammet Yeşilkaya olacak.