Geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın ASWH kulübünden forvet Nebi Tiryakioğlu’na imza attıran sarı-yeşilliler, dün de 3 gurbetçi oyuncuyu renklerine bağladı. Başkan Arif Gülen’in de bizzat katıldığı törende, daha önce Avusturya’nın Vorarlberg takımında top koşturan Muhammed Piken, geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor forması giyen Hollanda doğumlu Selman Sevinç ve Finlandiya takımlarından gelen ve son olarak da ülkemizde Yeşil Bursa’da oynayan Onuray Köse 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
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Darıca gurbetçi avında
3.Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., gurbetçi futbolcuların adresi haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz