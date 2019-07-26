Darıca gurbetçi avında

Geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın ASWH kulübünden forvet Nebi Tiryakioğlu’na imza attıran sarı-yeşilliler, dün de 3 gurbetçi oyuncuyu renklerine bağladı. Başkan Arif Gülen’in de bizzat katıldığı törende, daha önce Avusturya’nın Vorarlberg takımında top koşturan Muhammed Piken, geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor forması giyen Hollanda doğumlu Selman Sevinç ve Finlandiya takımlarından gelen ve son olarak da ülkemizde Yeşil Bursa’da oynayan Onuray Köse 3 yıllık sözleşmeye imza attı.