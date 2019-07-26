Rektör formayı kaptı!..

Yeni sezon çalışmaları kapsamında yoğun ve yorucu bir süreç yaşayan Gebzespor yönetimi, buna rağmen protokol ziyaretlerinden geri kalmıyor. Kent protokolünün desteğini arkasına almak isteyen başkan Hüseyin Deniz ve çalışma arkadaşları, Gebze Teknik Üniversitesi’ne çıkarma yaptı. Burada GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile bir araya gelen Deniz ve yöneticiler, Aslan’a yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler ve forma hediye ettiler.