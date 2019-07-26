Yeni sezon çalışmaları kapsamında yoğun ve yorucu bir süreç yaşayan Gebzespor yönetimi, buna rağmen protokol ziyaretlerinden geri kalmıyor. Kent protokolünün desteğini arkasına almak isteyen başkan Hüseyin Deniz ve çalışma arkadaşları, Gebze Teknik Üniversitesi’ne çıkarma yaptı. Burada GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile bir araya gelen Deniz ve yöneticiler, Aslan’a yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdiler ve forma hediye ettiler.
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Rektör formayı kaptı!..
Yeni sezon çalışmaları kapsamında yoğun ve yorucu bir süreç yaşayan Gebzespor yönetimi, buna rağmen protokol ziyaretlerinden geri kalmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz