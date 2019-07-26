Emeklilerin bayram ikramiyesi o tarihte yatacak

Emeklilerin bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı belli oldu. Takvim’in haberine göre, yeni emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlanabileceği belirtilirken bayram ikramiyesinin Ağustos ayında hesaplara yatacağı bekleniyor. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılacağı belirtildi. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.