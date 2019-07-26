Emeklilerin bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı belli oldu. Takvim’in haberine göre, yeni emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlanabileceği belirtilirken bayram ikramiyesinin Ağustos ayında hesaplara yatacağı bekleniyor. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayram ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılacağı belirtildi. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.
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Emeklilerin bayram ikramiyesi o tarihte yatacak
Emeklilerin bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz