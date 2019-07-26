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Gölcük Belediyesi'nden İzmit Belediyesi'ne misilleme "Diğer belediyelere örnek oluyor"

İzmit Belediyesi'nden yapılan "Hürriyet'ten bir yenilik daha" başlıklı açıklamanın ardından Gölcük Belediyesi'nden misilleme geldi. Gölcük Belediyesi, çöp taksi projesinin kendi ilçelerinde 11 Mayıs 2018 tarihinde hizmete girdiği belirtildi.
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İzmit Belediyesi bugün kentimizde yayın yapan gazetelere servis ettiği "Hürriyet'ten bir yenilik daha" başlıklı haberlerine Gölcük Belediyesi'nden adeta cevap niteliği taşıyan bir haber paylaşıldı. Haberde "Çöp taksiler 1 yıldır Gölcük'te hizmette" ifadeleri kullanıldı. Haberlerin servis saatinin ise oldukça manidar olduğu gözlendi.

Gölcük Belediyesi'nin servis ettiği haberde şu ifadeler yer aldı:

"DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLUNUYOR"

"Çöp Taksiler büyük araçların giremediği dar sokaklara rahatlıkla girerek, çevre kirliliğine neden olan çöpleri kolaylıkla toplarken, vatandaşların da büyük beğenisini topluyor. Gölcüklüler 411 00 10 nolu telefondan ekiplere ulaşırken, çöplerinin bulunduğu yerden alınması noktasında gerekli adresi bildiriyor. Ardından çöp taksi ekibi hemen bölgeye gidiyor ve damperi sayesinde kolaylıkla çöpü yükleyerek kaldırılmasını sağlıyor. Bu önemli hizmete 1 yıldır fazla süreden beri devam eden Gölcük Belediyesi diğer belediyelere de örnek olduğu gözleniyor."

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Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - AFERİN GÖLCÜK BELEDİYESİNE,BİR SIFIR ÖNDESİNİZ.ALKIŞLAR.YIKILDIK ŞİMDİ BAK GÖLCÜK BELEDİYESİ BİR YIL ÖNCE BAŞLATMIŞ.

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 11:40

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