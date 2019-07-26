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Bu mirasın sahibi veya sahipleri 24 yıldır ortaya çıkmadı

Karamürsel’de 1 Ocak 1995 tarihinde vefat eden Adile Nezahat Canbakış’ın mirasçılarına ulaşılamıyor. Mirasçıların Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmemesi halinde mirasın 1 yıl içinde Hazine’ye devredileceği belirtildi.
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Karamürsel’de 1 Ocak 1995 tarihinde vefat eden Adile Nezahat Canbakış’ın mirasçılarına ulaşılamıyor. Mirasçıların Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmemesi halinde mirasın 1 yıl içinde Hazine’ye devredileceği belirtildi.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

DAVALI: ADİLE NEZAHAT CANBAKIŞ - 57499133214

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından ikame edilen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Kocaeli ili Karamürsel İlçesi Karapınar Köyü Cilt No:41, Hane No:15, BSN 53'te kayıtlı Solomon ve Vida'dan olma 57499133214 T.C. Kimlik Numaralı Adile Nezahat Canbakış'ın 10/01/1995 yılında vefat ettiği anlaşılmakla mirasçıları tespit edilemediğinden.TMK 594 maddesi gereğince Adile Nezahat Canbakış Mirasçılarının 2. ilan tarihinden itibaren 1 yıl içersinde mahkememize müracaat etmeleri aksi takdirde TMK 594 maddesi uyarınca Adile Nezahat Canbakış mirasçısının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği ilan olunur.

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