Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Engin Öztonga’nın talebeleri, hocalarına Sakarya’da destek verdi. Önceki akşam Sakarya’daki Olgunlar Turnuvası’nda oyuncuları tarafından desteklenen Engin hoca, duygusal anlar yaşadı. Öztonga “Talebelerim bizi izledi. Oyuncularımı ve velilerimi harika bir şekilde ağırlayan Çemsan takımımızın Başkanı Eren Açıldı ağabeyime ve ekibine, takımım ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Engin hocaya tam destek!..
Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Engin Öztonga’nın talebeleri, hocalarına Sakarya’da destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz