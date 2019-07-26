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Engin hocaya tam destek!..

Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Engin Öztonga’nın talebeleri, hocalarına Sakarya’da destek verdi.
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Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Engin Öztonga’nın talebeleri, hocalarına Sakarya’da destek verdi. Önceki akşam Sakarya’daki Olgunlar Turnuvası’nda oyuncuları tarafından desteklenen Engin hoca, duygusal anlar yaşadı. Öztonga “Talebelerim bizi izledi. Oyuncularımı ve velilerimi harika bir şekilde ağırlayan Çemsan takımımızın Başkanı Eren Açıldı ağabeyime ve ekibine, takımım ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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