İrfan Buz: İki camia da üst ligleri hak ediyor

Samsunspor’un deneyimli teknik adamı İrfan Buz, Samsunspor ve Kocaelispor’un büyük camialar olduğunu ve üst ligleri hak ettiğini belirtti. Kocaelispor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrfan Buz şu ifadelere yer verdi: Hazırlık maçları skor anlamında size pek bir şey vermez. Bu tür maçlar teknik adam açısından sahada uygulamak istediği futbolun görülmesi adına önemlidir. Kocaelispor ile iyi bir maç yaptık. Rakibimiz de iyi mücadele etti. En önemlisi kimsenin sakatlanmamasıydı. Kocaelispor’a, Engin hocamıza başarılar dilerim. Bu sezon sonunda direkt çıkmak istiyoruz. Samsunspor da Kocaelispor da önemli camialar. Bizler için de sizler için özlem üst lige çıkmak. İnşallah ikimiz de bu özlemi gideririz. İki camia da üst ligleri hak ediyor.