Gölcükspor’dan Uğur Uğur açıklaması

Gölcükspor Kulübü de, eski futbolcusu Uğur Uğur’un açıklamaları ve sonrasında yaptığımız haberin ardından açıklamada bulundu. Karşılıklı alacak-verecek meselesi nedeniyle söz düellosu yaşayan taraflar, gündem oluşturdu. Bu kez de kulüp bir açıklamada bulundu…

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA…

Geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan oyuncumuz Uğur Uğur ile alakalı basında yer alan haberleri üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan olağanüstü genel kurul ile Sn. Hüseyin Çardak başkanlığında yeni yönetim kurulu olarak, görevi devralmış bulunmaktayız.

KAMUOYUNU YANILTICI BİR AÇIKLAMA…

O günden bu ana dek, mali açıdan oldukça karmaşık ve yoğun bir süreç yaşamakta olan kulüp yönetimimiz, geçmiş dönemden devraldığı ciddi ekonomik sıkıntılı tabloyu mali bir yapılanma ile aşmak adına yoğun çalışmalar yapılmakta iken bahsi geçen oyuncu ne başkanımız Sn. Hüseyin bey ile ne de diğer yönetici arkadaşlarımızla herhangi bir görüşme girişiminde bulunmaksızın kendisini çözüm arama için gayrette olan fakat kulüpte kendisine muhatap bulamayan kişi olarak göstermiş olup, değerli basını ve tüm spor kamuoyunu yanıltıcı davranışta bulunmuştur.

KULÜBÜ İCRAYA VERME YOLUNU SEÇTİ

Gölcükspor Kulübü’nü ve seçilen yeni yönetimi itibarsızlaştırma adına tek bir görüşme bile yapmadan uzlaşmayı tercih edip, ter döktüğü kulüp ile görüşmek yerine, tek taraflı bir girişimle konuyu hem federasyona hem de hukuk yoluna taşımak suretiyle, kulübü icraya verme yolunu seçmiştir. Gölcükspor yönetimi olarak konunun seyrini gerek federasyon nezdinden gerekse adli boyutta, hukukçularımızla titizlikle takip etmekte olduğumuzu tüm spor kamuoyuna ve kentimizin bilgisine arz ederiz.