Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde açıkladığı seçim beyannamesinde belirttiği bir sözünü daha hayata geçiriyor. Artık barınma imkânı olmayan ve sağlık hizmetleri için il dışından gelen hasta yakınlarının faydalanacağı Kocaeli’de gönül rahatlığıyla ücretsiz kalabilecekleri yerler olacak. Başkan Büyükakın’ın hayata geçirdiği proje kapsamında belediyeye ait iki bina, bundan sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz konaklayacağı yerlere dönüştürülecek. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde 10 bin 538 metrekarelik alanda bulunan 2 bloktan oluşan binalarda toplam 21 daire, ihtiyaç sahiplerini misafir edecek.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN MAZLUMA ELİNİ UZATIYOR

Her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait ve belediye çalışanlarının kaldığı binaları; ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı barınma merkezine ve il dışından sağlık sorunları için gelen vatandaşların yakınlarının faydalanacağı misafirhanelere dönüştürüyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi beyannamesinde, “Hayatını sürdürmekte zorlanan, barınma imkânı olmayan ve il dışından gelerek Kocaeli’deki sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın refakatçileri ve yakınları için de merkezlerimiz konaklama imkânı sunacak” diyen Başkan Büyükakın, kamu tarafından kullanılan Büyükşehir Belediyesi’ne ait yapıları; ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunuyor.

21 DAİRE, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİZMET EDECEK

Hayatını sürdürmekte zorlanan, barınma imkânı olmayan ve Kocaeli’de sağlık hizmetlerinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklayacağı binalar iki bloktan oluşuyor. Binaların boşaltım süreci devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sürecek olan boşaltım işleminin ardından binalar barınma merkezi ve hasta yakınlarının faydalanacağı tesisler haline dönüştürülecek. Tapu alanı 10 bin 538 metrekare olan yerleşim yerinin konut alanı 3 bin 685 metrekare olarak belirtiliyor. Büyükşehir’e ait iki binada toplam 21 daire bulunuyor. Binalarda 113 metrekarelik 6 adet 3+1, 118 metrekarelik 5 adet 3+1 ve 90 metrekarelik 10 adet 2+1 daireler bulunuyor.