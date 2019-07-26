Beyaz Kalpler’de ufuk açan atölye

Uzun süre ABD’de kendi restoranında işletmecilik ve şeflik yapan Mehmet Ak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde atölye çalışması yaptı. Öğrenciler verilen atölye çalışması ile yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşadı.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK

11-15 yaş grubu çocukların hayatlarına dokunan ve gelişimlerine büyük katkı sağlayan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde bu hafta Çiğ Beslenme Uzmanı Şef Mehmet Ak. çocuklara yönelik workshop gerçekleştirdi. Çocuklarla birlikte mutfağa giren Mehmet Ak, tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilere aktardı. Birlikte Milkshake, Avakoda pudingi, etsiz ve bulgursuz çiğ köfte yapan Mehmet Ak, öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Mutfak serüveni çocukluğunda İzmit’te bir dönercinin yanında başlayan Mehmet Ak, ABD’de kendi restoranını açtı. ABD’de uzun yıllar şef ve işletmecilik yapan Mehmet Ak, kendi başarı hikayesini anlatarak çocukların meslekle ilgili hedef belirlemelerine ve motivasyonlarının artmasına yardımcı oldu.