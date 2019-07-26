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Bingöl’den Karamürsel’e ziyaret

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetim kurulu üyeleri Doğu Anadolu Turuna katılarak Bingöl Özel Harekat Polis Amirliğinde ziyaret ederek polislerimize hayırlı görevler dileklerinde bulunmuşlardı.
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Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetim kurulu üyeleri Doğu Anadolu Turuna katılarak Bingöl Özel Harekat Polis Amirliğinde ziyaret ederek polislerimize hayırlı görevler dileklerinde bulunmuşlardı. Ziyaretin ardından geçtiğimiz hafta içinde Karamürsel’e ailesiyle gelen Bingöl Özel Harekat Polis Amiri Ahmet Evren Özdemir, ailesiyle birlikte Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’ni iadeyi ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Hatice Tiryaki, kendilerini ziyaret eden Özdemir ve ailesine teşekkür ederek ziyaretten çok memnun kaldığını belirtti. Ziyaretin ardından yemek eşlikte bol bol sohbet edildi. Ahmet Evren Özdemir, Dernek Başkanı Hatice Tiryaki ve yönetimine teşekkür etti.

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