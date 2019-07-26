Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:08 TSİ- Spor G: Bugün 12:09 TSİ

Körfezli çocuklar tatili dolu dolu yaşıyor

Körfez Belediyesi tarafından yaz aylarında devam eden yüzme ve futbol okulları, çocukların yaz tatilini en iyi şekilde geçirmesine olanak sağlıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin yaz aylarında çocuklar için sürdürdüğü yüzme kursları ve futbol okulları, büyük ilgi görüyor. Körfez Belediyesi’nin Çamlıtepe’de yer alan yüzme havuzu adeta çocuklarla dolup taşarken, çocuklar oldukça keyifli anlar yaşıyor.

PRATİK EĞİTİMLER

Yaş gruplarına göre haftanın belirli gününde mutluluğa kulaç atan çocuklar yaz tatillerini dolu dolu yaşıyor. İyi birer sporcu olmaları adına teorik ve pratik eğitimler alan çocuklar, Körfez’in doğal güzelliklerinde dağ yürüyüşü etkinliğine de katılıyor. Son olarak çocuklar Yön İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü’nün de desteğiyle hem yürüyüş gerçekleştirerek eğlenceli vakit geçirdi.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor yönetimi 5.5 milyon lira kaynak üretti… KÖRFEZ ‘PARA’LANDI mask
Kocaelispor yönetimi 5.5 milyon lira kaynak üretti… KÖRFEZ ‘PARA’LANDI
Körfez, Koru’dan 3-0 mağlup döndü mask
Körfez, Koru’dan 3-0 mağlup döndü
Mesut Saray ile görüşüldü mask
Mesut Saray ile görüşüldü
Bay şampiyon Gebzespor’da mask
Bay şampiyon Gebzespor’da
Rutin toplantılar bekleniyor mask
Rutin toplantılar bekleniyor
Fatih Yıldız rotayı belirledi mask
Fatih Yıldız rotayı belirledi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor

GALERİ

Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL