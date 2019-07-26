Körfezli çocuklar tatili dolu dolu yaşıyor

Körfez Belediyesi’nin yaz aylarında çocuklar için sürdürdüğü yüzme kursları ve futbol okulları, büyük ilgi görüyor. Körfez Belediyesi’nin Çamlıtepe’de yer alan yüzme havuzu adeta çocuklarla dolup taşarken, çocuklar oldukça keyifli anlar yaşıyor.

PRATİK EĞİTİMLER

Yaş gruplarına göre haftanın belirli gününde mutluluğa kulaç atan çocuklar yaz tatillerini dolu dolu yaşıyor. İyi birer sporcu olmaları adına teorik ve pratik eğitimler alan çocuklar, Körfez’in doğal güzelliklerinde dağ yürüyüşü etkinliğine de katılıyor. Son olarak çocuklar Yön İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü’nün de desteğiyle hem yürüyüş gerçekleştirerek eğlenceli vakit geçirdi.