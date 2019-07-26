KOMEK, yetenek avcısı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının bu yaz gençler için başlattığı Ev Becerileri Atölyesi aynı zamanda bir yetenek avcısı haline geldi. Atölyenin Dikiş Branşında eğitim alan 13 yaşındaki Ulaş, dikiş dikmeyi öğrenirken seslendirdiği şarkılarla KO-MEK’in gelecek vaat eden gençleri arasında olduğunu kanıtladı. Ulaş’ın şarkılarını dinleyen teyzeler onu alkışlarıyla yüreklendiriyor.
GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ
Ev Becerileri Atölyesi, gençlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Gençler, KO-MEK’in bu önemli faaliyeti sayesinde yaz tatilini en faydalı şekilde geçirmenin ayrıcalığını yaşıyor. Ellerinden cep telefonlarını, bilgisayarları bırakan gençler, onun yerine dikiş dikmeyi, yemek pişirmeyi yani ilerde kendilerine hayatta gerekli olabilecek becerileri öğrenmeyi seçiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz