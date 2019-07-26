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KOBİS, 100 bin kişilik aile oldu

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” 100 bin üyeye ulaştı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 3. etapla birlikte 12 ilçede kuruldu. 71 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisikletten oluşan KOBİS’in üye sayısı 100 bine ulaştı.

ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanan proje 5 yılda 12 ilçeye yayıldı.

12 İLÇEDE 71 KOBİS İSTASYONU

“KOBİS” projesini Kocaeli geneline yaygınlaştırmak adına 3. etap çalışmaları 2018 yılında başlandı. 3. etap’la birlikte 2019 yılı itibariyle 12 ilçede 35 adet yeni akıllı bisiklet İstasyonu, 420 adet akıllı park ünitesi ve 262 adet akıllı bisiklet eklendi. Yeni yapılan istasyonlarla KOBİS toplamda 71 adet akıllı bisiklet istasyonu, 864 adet akıllı park ünitesi ve 500 akıllı bisiklet ile hizmet vermeye başladı.

ÜYE SAYISI 100 BİN OLDU

Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaş memnuniyetine de yansıdı. 2019 yılı Haziran ayı itibariyle KOBİS üye sayısı 100 bin kişiye ulaştı. Bu doğrultuda Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın, KOBİS hizmetiyle “Daha temiz çevre, daha az trafik” sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmalar devam edecek.

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