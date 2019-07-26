Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kurtyeri Mahalle sakinlerinden Ebru Dündar ve Koray Temizkan çiftinin nikahını kıydı. Genç çiftin nikah şahitliğini Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç yaptı. Namazgah Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, çiftin ailesinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan başkan Turan, “Tabii ki birlikteliğinizde iyi günleri de kötü günleri de yaşayacaksınız. Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Nikah töreni, fotoğraf çekimi ile son buldu.

