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Kocaman, özel günlerde

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kartepeli vatandaşların özel anlarında yanlarında oluyor.
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Geçmiş dönem Uzuntarla Mahalle Muhtarı Hasan Basri Ayaz'ın kızı Hilal Ayaz ile Semih Tonbuloğlu'nun nişan yüzüklerini Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman taktı. Belediye Başkanı Kocaman, Allah tamamına erdirsin diyerek kurdeleyi kesmesinin ardından  genç çifte hediyesini verdi.  Daha sonra Suadiye Mahallesi sakinlerinden Mehmet Başaran'ın oğlu Bedirhan Başaran’ın sünnet törenine katılan başkan Kocaman, minik Bedirhan’ı tebrik ederek, ailesini kutladı.

ASLI İLE RAMAZAN

Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Tuncay Adıgüzel'in kızı Aslı Adıgüzel ile Ramazan Doğan çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.  Mesut Yılmaz ile Şevval Aktaş’ın da nikahlarını kıyan başkan Kocaman, genç çifte sağlıklı bir ömür diledi.

Bugün 12:22 TSİ - Yaşam

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