Muşlular toplantı yaptı

Gölcük’te faaliyet gösteren Gölcük Muş Dağarası Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni oluşan kadın kollarının başkanlığına Hatice Albayrak seçildi. Albayrak yaptığı konuşmada, “Amacına yönelik kurulan bu derneğimiz biz kadınlar olarak dernekten uzak kalmayı istemedik. Biz kadınlar olarak dernek bünyesinde çalışmalarımızı sürdürmek için elimizi taşın altına koyduk. Bu günkü toplantımız özellikle kültürel olarak kültürümüzü tanımak ve yaşatmaktır” dedi.