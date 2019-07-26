Gölcük’te faaliyet gösteren Gölcük Muş Dağarası Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni oluşan kadın kollarının başkanlığına Hatice Albayrak seçildi. Albayrak yaptığı konuşmada, “Amacına yönelik kurulan bu derneğimiz biz kadınlar olarak dernekten uzak kalmayı istemedik. Biz kadınlar olarak dernek bünyesinde çalışmalarımızı sürdürmek için elimizi taşın altına koyduk. Bu günkü toplantımız özellikle kültürel olarak kültürümüzü tanımak ve yaşatmaktır” dedi.
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Muşlular toplantı yaptı
Gölcük’te faaliyet gösteren Gölcük Muş Dağarası Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni oluşan kadın kollarının başkanlığına Hatice Albayrak seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz