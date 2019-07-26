Nuket Özcan’dan protokol ziyaretleri

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız ve Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Uzmanı Adnan Zamburkan’ı makamlarında ziyaret etti. Nuket Özcan, Yıldız ve Zamburkan’a İzmit Tarih Koridoru Derneği’nin yeni projeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, sohbet oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaret sırasında Özcan’a eşlik eden dernek üyesi ve İzmit’in 72 yıllık markası Hikmet Kolonyaları’nın sahiplerinden Emine Olguntürk, İzmit’e özel olarak ürettikleri ve “İzmit Körfez”, “Pişmaniye” ve “Kapanca Esintisi” olmak üzere 3 kokudan oluşan kendi üretimleri olan Tarih Koridoru Serisi’ni Yıldız ve Zamburkan’a takdim etti.