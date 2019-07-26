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Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor

Karamürsel'de bir balıkçıda sergilenen 1,5 metrelik uzunluğundaki müren balığı vatandaşlardan ilgi görüyor.
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor mask
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İzmir balık halinden satın alınarak ilçeye getirilen 15 kilogram ağırlığındaki müren balığı, Karamürselli balıkçı Şaban Songür'ün tezgahında sergileniyor. Balıkçı tezgahında sergilenen müren balığı, vatandaşların ilgisini çekiyor. İzmir balık halindeki mezattan balığı satın alan Songür, balığın Ege Denizi'nde tutulduğunu kaydetti. Songür, balığı bir süre sergiledikten sonra yağını alacaklarını ifade etti.

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