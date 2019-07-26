İzmir balık halinden satın alınarak ilçeye getirilen 15 kilogram ağırlığındaki müren balığı, Karamürselli balıkçı Şaban Songür'ün tezgahında sergileniyor. Balıkçı tezgahında sergilenen müren balığı, vatandaşların ilgisini çekiyor. İzmir balık halindeki mezattan balığı satın alan Songür, balığın Ege Denizi'nde tutulduğunu kaydetti. Songür, balığı bir süre sergiledikten sonra yağını alacaklarını ifade etti.
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Karamürsel'deki balıkçıda satılan müren balığı ilgi görüyor
Karamürsel'de bir balıkçıda sergilenen 1,5 metrelik uzunluğundaki müren balığı vatandaşlardan ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz