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AKP'li Tutuş: Tecrübe paylaşımı

İzmit Belediyesi bugün kentimizde yayın yapan gazetelere servis ettiği "Hürriyet'ten bir yenilik daha" başlıklı haberine İzmit Belediyesi AKP meclis üyesi Muharrem Tutuş, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
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İzmit Belediyesi bugün kentimizde yayın yapan gazetelere servis ettiği "Hürriyet'ten bir yenilik daha" başlıklı haberi üzerine İzmit Belediyesi AKP meclis üyesi Muharrem Tutuş, “Hizmetin taklit ya da kopya olmasından ziyade, bu işlere tecrübe paylaşımı olarak ta bakabiliriz” ifadelerini kullandı.

İŞTE MUHARREM TUTUŞ’UN O PAYLAŞIMI

“Hizmetin taklit ya da kopya olmasından ziyade, bu işlere tecrübe paylaşımı olarak ta bakabiliriz. Hatta fikir tasarrufu olarak bile değerlendirilebilir. Dolayısıyla Fatma hanımın çöp taksisinde ya da Tahir başkanımızın projelerini takip ya da taklit etmesinde bir mahsur görmüyorum"

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Yorumlar

(1)
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İşçi #eyt - Siz önce verdiğiniz sözleri yerine getirin tutuş.# EYT nin gasp edilmiş hakkını verin .

Yanıtla . 0Beğen 26 Temmuz 13:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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