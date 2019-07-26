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26 adrese eş zamanlı baskın: 22 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kredi notu düşük insanlara kredi vermek ve konteyner satmak bahanesi ile dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı. 
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri öne sürülen 25 kişilik gruba yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul illerinde belirlenen 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 28 cep telefonu 1 harddsik 22 sim kart 8 hafıza kartı 4 flash bellek ayrıca bir miktar uyuşturucu madde elle geçirildi. Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadiyle ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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