SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı

SEDAŞ yönetimi tarafından cihaz hasarları ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Necip Fazlı Karabacak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, Kocaeli Bakım Yönetimi Uzmanı Mustafa Demirel ve Tüketici Hakem Heyetleri İlçe Raportörleri ile ilçe İrtibat çalışanları katılım sağladı.

DÜZCE FELAKETİ

Toplantıda ilk olarak konuşan SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, “SEDAŞ olarak paydaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi ve bizimde kendilerinden alabileceğimiz kıymetli bilgileri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu. Murat Özdil sunumu sırasında şunları da belirtti; “Elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların bile, yetkili olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ’tan tazminat alabilirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketimize tüketicileri yönlendirildikleri tespit edilmiştir. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetlerimizden faydalanan tüm tüketicileri, servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşamayacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusunda bilgilendiriyoruz.”

FİRMALARIN KORUNMASI

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, “Bugün burada iki amaç doğrultusunda toplandık. Hem tüketicimizin korunması, hem de bunu sağlayan firmalarımızın korunmasını çok önemsiyoruz. Tüketici Hakem Heyetleri olarak, mevzuatları çok iyi takip ettiğinizi ve yargının üzerinden, küçümsenmeyecek kadar çok önemli yükler aldığınızı biliyorum. Kurumlarımızla etkin iletişim içinde olmak istiyoruz ve bu amaçla buradayız. SEDAŞ yönetimimiz, Sayın Valimize de aktarmak üzere böyle bir toplantı düzenledi. Karşılıklı olarak süreçlerimizi paylaşacağız. Bizlerin hiçbir zaman doğrudan ayrılmamak, hiçbir zaman hukuk çizgisini aşmamak ve hak, hukuk ile adaletin bizler için her zaman ön planda olması en önemli çalışma ilkelerimizdir.” dedi.

TÜKETİCİ ODAKLI TOPLANTI

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya konuşmasının devamında; “Ayıplı ürün konusuna hakem heyetlerimizin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yasalarımız da tüketicilerimizin mağdur edilmesini hiçbir zaman kabul etmiyor. Bugün elektrik şebekesi kaynaklı oluşan hasarlar ve enerji dalgalanmaları ile ilgili bizleri bilgilendirecek SEDAŞ birimleri ile bir araya geldik. Burada iki amacımız var: Hem tüketicilerin korunması hem de firmanın mağdur edilmemesi” ifadelerine yer verdi. Daha sonra, SEDAŞ yöneticisi Murat Özdil ve İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü İsmail Sevim toplantıya katılanlara ayrı ayrı sunum yaptılar.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR

SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, elektrikli cihazların şebekedeki hangi durumlardan etkilenerek hasar görebileceği konularını, teorik ve teknik yönleriyle katılımcılara anlattı. Ayrıca hasara yol açan unsurların tespit edilmesi süreci, tüketicilerin bu konuda dikkat edeceği hususlar ve şikayet yönetiminde izlenen süreçler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

YASAL MEVZUAT

İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü İsmail Sevim de sunumunda yasal mevzuat, tüketicilerin hakları ve tüketici hakem heyetlerinin çalışmalarında izledikleri süreçler hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Kocaeli Tüketici Hakem Heyeti yöneticileri ile SEDAŞ yöneticileri, tüketici memnuniyeti ve çözüm odaklı olarak yapılan bilgilendirmelerin çok faydalı olduğunu belirttiler ve organizasyonun sonunda günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirdiler.