Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:26 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:28 TSİ

SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı

SEDAŞ’ın cihaz hasarları ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nda düzenlediği, tüketici memnuniyeti ve çözüm odaklı bilgilendirme toplantısında, SEDAŞ ve Tüketici Hakem Heyetleri yetkilileri bir araya geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

SEDAŞ yönetimi tarafından cihaz hasarları ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Necip Fazlı Karabacak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, Kocaeli Bakım Yönetimi Uzmanı Mustafa Demirel ve Tüketici Hakem Heyetleri İlçe Raportörleri ile ilçe İrtibat çalışanları katılım sağladı.

DÜZCE FELAKETİ

Toplantıda ilk olarak konuşan SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, “SEDAŞ olarak paydaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi ve bizimde kendilerinden alabileceğimiz kıymetli bilgileri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.  Murat Özdil sunumu sırasında şunları da belirtti; “Elektrikli ve elektronik cihazlarda oluşan ve teknik olarak elektrik akımının sebep olarak gösterilmesi mümkün olmayan mekanik arızaların bile, yetkili olmayan servis firmaları tarafından elektrik arızası kaynaklı olduğu yönünde raporlandığı ve yanlış bilgilerle SEDAŞ’tan tazminat alabilirsiniz diyerek elektrik dağıtım şirketimize tüketicileri yönlendirildikleri tespit edilmiştir.  Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de elektrik dağıtım faaliyetlerimizden faydalanan tüm  tüketicileri, servis hizmetlerini yetkili ve tüketiciyi aldatıcı nitelikle hizmet vermeyen, kurumsal, konusunda uzman ve donanımlı, hukuki anlamda sorun yaşamayacakları servislerden hizmet aldıklarına emin olmaları konusunda bilgilendiriyoruz.”     

FİRMALARIN KORUNMASI

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, “Bugün burada iki amaç doğrultusunda toplandık. Hem tüketicimizin korunması, hem de bunu sağlayan firmalarımızın korunmasını çok önemsiyoruz. Tüketici Hakem Heyetleri olarak, mevzuatları çok iyi takip ettiğinizi ve yargının üzerinden,  küçümsenmeyecek kadar çok önemli yükler aldığınızı biliyorum. Kurumlarımızla etkin iletişim içinde olmak istiyoruz ve bu amaçla buradayız. SEDAŞ yönetimimiz,  Sayın Valimize de aktarmak üzere böyle bir toplantı düzenledi. Karşılıklı olarak süreçlerimizi paylaşacağız. Bizlerin hiçbir zaman doğrudan ayrılmamak,  hiçbir zaman hukuk çizgisini aşmamak ve hak, hukuk ile adaletin bizler için her zaman  ön planda olması  en önemli çalışma ilkelerimizdir.” dedi.

TÜKETİCİ ODAKLI TOPLANTI

İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya konuşmasının devamında; “Ayıplı ürün konusuna hakem heyetlerimizin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yasalarımız da  tüketicilerimizin mağdur edilmesini hiçbir zaman kabul etmiyor. Bugün elektrik şebekesi kaynaklı oluşan hasarlar ve enerji dalgalanmaları ile ilgili  bizleri bilgilendirecek SEDAŞ birimleri ile bir araya geldik. Burada iki amacımız var: Hem tüketicilerin korunması hem de firmanın mağdur edilmemesi” ifadelerine yer verdi. Daha sonra, SEDAŞ yöneticisi Murat Özdil ve  İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü İsmail Sevim toplantıya katılanlara ayrı ayrı sunum yaptılar.

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR

SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil, elektrikli cihazların şebekedeki hangi durumlardan etkilenerek hasar görebileceği konularını, teorik ve teknik yönleriyle katılımcılara anlattı. Ayrıca   hasara yol açan unsurların  tespit edilmesi süreci,  tüketicilerin bu konuda dikkat edeceği hususlar ve şikayet yönetiminde izlenen süreçler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

YASAL MEVZUAT

İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü İsmail Sevim de sunumunda yasal mevzuat, tüketicilerin hakları ve tüketici hakem heyetlerinin çalışmalarında izledikleri süreçler hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.  Kocaeli Tüketici Hakem Heyeti yöneticileri ile SEDAŞ yöneticileri, tüketici memnuniyeti ve çözüm odaklı olarak yapılan bilgilendirmelerin çok faydalı olduğunu belirttiler ve organizasyonun sonunda günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirdiler.

Bugün 13:26 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Kocaman: “Kapatıyoruz” açıklamasına inanmayın mask
Kocaman: “Kapatıyoruz” açıklamasına inanmayın
İzmit'te simide zam geldi! mask
İzmit'te simide zam geldi!
KİM Market kapandı! mask
KİM Market kapandı!
Katık Döner Kandıra’da mask
Katık Döner Kandıra’da
SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı mask
SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL