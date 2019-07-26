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Kocaman: “Kapatıyoruz” açıklamasına inanmayın

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, iş yerlerinin satışlarını arttırmak adına  vitrinlerine yazdıkları “ Kapatıyoruz”, Taşınıyoruz”, “Yenileniyoruz” gibi mesajlara fazla itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
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Vitrinlerde ‘Kapatıyoruz’, ‘Taşınıyoruz’, ‘Yenileniyoruz’ gibi mesajlarla halkı kandırmaya çalışanlar 20 yıldır aynı dükkanda hizmet veriyor. Bunlar ne taşınıyor ne kapatıyor ne de yenileniyor ama vatandaş olağanüstü bir indirim fırsatı varmış gibi alışverişe koşuyor. Bu mesajlar yasaklanmalı veya ‘Kapatıyoruz’ diye vitrinden mesaj verenler takip edilerek kapatmaları için yasal süre verilmeli. Bu süre sonunda dükkanını kapatmayana ceza kesilmeli.

İNDİRİM DÖNEMLERİ

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, “Kış indirimi veya yaz indirimi diye bir şey kalmadı. Bir bakıyorsunuz, yeni sezonun ürünleri vitrine çıktığı anda bile ‘Yeni sezon ürünlerinde indirim’ etiketleri asılıyor. Malın satış fiyatına yüzde 20 zam yapılıp etikete ‘sezon ürünlerinde yüzde 20 indirim’ yazılıyor. Yapılan her şey vatandaşı kandırmaya yönelik. Avrupa’da olduğu gibi indirim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belirlenmeli ve hiçbir perakende işletmesi bu dönemlerin dışında indirim yapamamalı. Böylelikle gerçek fiyatlar neyse etiketlerde de bunlar yer alır ve hem vatandaşın kandırılmasının önüne geçilmiş hem de sektördeki haksız rekabet önlenmiş olur” dedi.

VATANDAŞ KANDIRILIYOR

Başkan Kocaman açıklamasını şöyle tamamladı; “Vitrinlere baktığınızda sürekli ’50+20′ ’50+40′ gibi indirim oranlarını görüyorsunuz. Aralarında ‘+’ olan tüm indirim oranları vatandaşı kandırmaya yöneliktir. Zira iş indirime geldiğinde 50+20, 70 etmiyor. Yüzde 50 indirilmiş fiyatın üzerinden yüzde 20 indirim yapıldığında gerçek indirim oranı yüzde 60 oluyor. Aynı şekilde vitrinde ‘yüzde 50+20’ yazıp, yanına kasada ekstra yüzde 20 indirim dendiğinde vatandaş yüzde 90 indirim varmış gibi mağazaya koşuyor ama kasada ödeme yaparken ’50+20+20’nin aslında yüzde 68’e geldiğini görüyor.

İNDİRİM ALGI YAPILIYOR

Tüm bunlar vatandaşın indirim algısında yanılmasına yönelik satış stratejileridir. Aralarında ‘+’ yazan indirim oranları yasaklanmalı, gerçek indirim oranları neyse onun yazılması sağlanmalıdır. Bir başka sınırlama da indirime giren ürünlerin sayısında yapılmalıdır. Vitrinde ‘yüzde 70’e varan indirim’ yazdığı halde mağazaya girdiğinizde sadece tek bir üründe yüzde 70 indirim olduğunu görüyorsunuz. Oysa ‘yüzde 70’e varan indirim’ yazılan bir mağazada ürün çeşidinin en az yüzde 30’u bu oranda indirime girmiş olmalı.”

Bugün 13:27 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Özgür - Bu tarz afişleri asıp vatandaşı dolandıran esnaflara karşı gereken yapılmalı. Tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan asmaktan ağır para cezaları verilmeli ki diğerlerine ders olsun.

Yanıtla . 2Beğen 26 Temmuz 16:31
01

Izmitli - ESNAF ODALARI BAŞKANLARI NE İŞ YAPAR AİDAT TOPLAMAYA GELINCE YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ DİYE HA BİRE MESAJ ATARLAR ESNAFIN ÖNÜNDEN GEÇER SELAM VERMEZLER BOYLE YALAN TİCARET YAPANLARA YAPTIRIM UYGULAMAZLAR EEE NE İŞİNİZ VAR O KOLTUKLARDA

Yanıtla . 4Beğen 26 Temmuz 14:04

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