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Zeytinoğlu: Kocaeli’de kapasite kullanımında artış oldu

Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ilimiz kapasite kullanım oranlarının Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kocaeli kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre az da olsa artış oldu” dedi.
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Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre temmuz ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 76.2 ile geçen yılın aynı ayına ve geçen aya göre 0.9 puan geriledi. Kocaeli’de ise yüzde 70 ile geçen yıla göre 1,5 puan gerilerken, geçen aya göre 0,5 puan arttı. Temmuz ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ilimiz kapasite kullanım oranlarının Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kocaeli, kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre az da olsa artış oldu. Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 54’ü de kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre artış bildirdi.” dedi.

6 AYLIK ORTALAMA

Zeytinoğlu, kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek, kapasite kullanım oranlarının ilk altı aylık ortalamalarının geçmiş yılların gerisinde olduğunu belirtti.

SİPARİŞ MİKTARLARI

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, “Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 18’i temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 33’ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 49’unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19’u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61’i sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 20’si ise azaldığını ifade etmişlerdir.” dedi.

Bugün 13:35 TSİ - Ekonomi

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