Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:37 TSİ

Köprü ve otoyollardan 6 ayda 906 milyon lira geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden haziranda geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 bin 973 lira ücret alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden haziranda geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 bin 973 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 30 milyon 484 bin 803 taşıttan da 100 milyon 954 bin 282 lira gelir elde edildi. Yılın 6 ayında ise köprü ve otoyolları kullanan 219 milyon 755 bin 298 araçtan toplam 906 milyon 252 bin 712 lira gelir sağlandı.

Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Kocaman: “Kapatıyoruz” açıklamasına inanmayın mask
Kocaman: “Kapatıyoruz” açıklamasına inanmayın
İzmit'te simide zam geldi! mask
İzmit'te simide zam geldi!
KİM Market kapandı! mask
KİM Market kapandı!
Katık Döner Kandıra’da mask
Katık Döner Kandıra’da
SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı mask
SEDAŞ, cihaz hasarları hakkında bilgilendirme yaptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL