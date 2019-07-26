AKP’de Özkaraaslan ilk gündem maddesi olacak

AKP Başiskele İlçe Yöneticisi Süleyman Özkaraaslan, sosyal medya hesabından “1989’da gelen Bulgar, 1950’de gelen Selanik Dönmelerini 100 bin Kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle beraber Gönderelim Varmısınız Çomarlar” yazan bir gönderiyi paylaşmış ve kamuoyundan büyük tepki almıştı. Ardından AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Özkaraaslan’ın paylaşımına sessiz kalmayarak Özkaraaslan’ı il disiplin kuruluna sevk etmişti. Disiplin kurulu henüz toplanmadığı için Özkaraaslan hakkında bir uygulama yapılmadığı öğrenildi. Disiplin kurulunun toplanmasıyla birlikte Özkaraaslan’ın durumu ilk gündem maddesi olarak değerlendirilecek. Selin BECER

