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Hürriyet’in yeni yardımcısı Özmural mı olacak?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yeni başkan yardımcısı olarak Ünal Özmural’ı atayacağı iddia edildi. CHP’lilerin parti örgütünden olmayan bir ismin göreve getirilmesine tepki göstermesi bekleniyor.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nde yardımcılarını belirlemeye devam ediyor. Daha önce Dilek Yalçın, Nurettin Bulut ve Cem Güler’i yardımcısı olarak atayan Fatma Kaplan Hürriyet’in siyasi işlerden sorumlu bir başkan yardımcısı atamak istediği biliniyordu. Bu ismin ise CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural olacağı iddia ediliyor. Özmural ise henüz bu iddialara bir yanıt vermezken bu ismin konuşulması CHP’li partililer içinde rahatsızlık yaratmaya başladı. Parti örgütünden olmayan bir ismin siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine düşünülmesi, sonrası Hürriyet’e parti içinden ciddi tepkiler gelmesi bekleniyor.

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Bankamatik memurlar diye diye yardımcımatik atıyorlar.

Yanıtla . 4Beğen 26 Temmuz 15:16
01

Rambo - kaç tane yardımcısı var bunun yaa

Yanıtla . 4Beğen 26 Temmuz 14:15

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