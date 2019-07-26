İYİ Parti İzmit İlçe eski başkanı Ufuk Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İzmit Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan metruk binaya dikkat çekti. Turan paylaşımında, “Mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait Hacıhasan Mahallesinde bulunan bu metruk bina, özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Muhtarın ve mahalle halkının uyarılarına rağmen hala bir tedbir alınamadı. Bir facia olmadan inşallah gereken yapılır” dedi. Selin BECER