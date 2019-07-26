Ülkü Ocakları üyesini falakaya yatırdı!

Kocaeli Ülkü Ocakları’nın ilimizde üniversite okuyan ve ocak üyesi olan bir öğrenciyi falakaya yatırıp dövdüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medyada “Kaç Saat Oldu” isimli hesap kullanıcısı olayı deşifre etti. Hesaptan, “Kocaeli’nde Ülkü Ocakları Üyesi üniversite öğrencisi twitterda MHP ve ülkü ocaklarını eleştirdiği için ülkü ocakları İzmit İlçe binasına getirilip, falakaya yatırılarak ayağında iki sopa kırmışlar. Çocuğa şikayet edersen seni öldürürüz demişler” ifadeleri paylaşıldı.

“KOCAELİ’DE DEVLET YOK MU?”

Bunun üzere ulaştığımız hesap sahibi dayak yediği iddia edilen çocuğun korktuğu için kimseyle iletişime geçmediğini söyledi. Öte yandan aynı hesaptan yine bir twit daha atıldı. Bu kez Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un resmi hesabını etiketleyerek “Çocuğun arkadaşları bana ulaşıp, tiwiti sil, niye ifşa ettin? diye bu sefer çocuğu öldürürler diyorlar. Bu nasıl iş. Kocaeli’nde devlet yok mu?” ifadelerini paylaştı.Selin BECER

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