Kocaelispor’un yenileri hazır olunca oynayacak?

Kocaelispor’un kadrosuna katmak için getirdiği ve bir süredir Kartepe kampında antrenmanlara çıkardığı Yakup Alkan (Forvet), Erdinç Karakaş (Sol bek), Ercüment Kafkasyalı (Kaleci), Talha Mayhoş (Orta saha) ve Serdar Ümit Deniz (Orta saha), Yeşil Siyahlıların Samsunspor ile oynadığı maçı yerinde izledi.
İKİ KİŞİ DAHA GELDİ
Futbolcular kendi aralarında bol bol sohbet ederken, neden henüz forma giymedikleri merak konusu oldu. Teknik adam Engin Korukır, hazır olduklarında bu futbolcuların da sahadaki yerini alacağını belirtti. Bu arada geçen sezon Süper Lig takımlarından Göztepe’den 3. Lig takımı Erbaaspor’a kiralanan orta saha oyuncusu Gökay Eser ile Beşiktaş’ın gençlerinden Yusuf Aygün kampa katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz