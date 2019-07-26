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Batuhan Kürkan ve Emir Şen veda etti

Geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen ve yeni sezon için Gölcükspor ile anlaşan genç futbolcular kaleci Batuhan Kürkan ile orta saha oyuncusu Emir Şen, Kırmızı Siyahlı takımdan ayrıldı.
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Geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen ve yeni sezon için Gölcükspor ile anlaşan genç futbolcular kaleci Batuhan Kürkan ile orta saha oyuncusu Emir Şen, Kırmızı Siyahlı takımdan ayrıldı. İki futbolcunun da gerekli olan ortamı bulamadıkları için Gölcükspor’a veda ettiği öğrenildi.

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