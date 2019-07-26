Geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen ve yeni sezon için Gölcükspor ile anlaşan genç futbolcular kaleci Batuhan Kürkan ile orta saha oyuncusu Emir Şen, Kırmızı Siyahlı takımdan ayrıldı. İki futbolcunun da gerekli olan ortamı bulamadıkları için Gölcükspor’a veda ettiği öğrenildi.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
Batuhan Kürkan ve Emir Şen veda etti
Geride bıraktığımız sezon Körfez Spor Kulübü’nde forma giyen ve yeni sezon için Gölcükspor ile anlaşan genç futbolcular kaleci Batuhan Kürkan ile orta saha oyuncusu Emir Şen, Kırmızı Siyahlı takımdan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz