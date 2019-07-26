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Gökhan Meral 10 yıl sonra rakip oldu

Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen sol bek oyuncusu Gökhan Meral, Samsunspor forması ile Yeşil Siyahlılara 10 yıl sonra rakip oldu.
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Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen sol bek oyuncusu Gökhan Meral, Samsunspor forması ile Yeşil Siyahlılara 10 yıl sonra rakip oldu. İzmitli futbolcu maçın ardından şu ifadelere yer verdi:  Kocaelispor ile 10 yıl sonra, hazırlık maçı da olsa rakip oldum. Tabii ki içimde ayrı bir heyecan vardı. Güzel bir karşılaşma oldu. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olmuştur. Bolu’daki kampımız iyi geçiyor. Yapılan transferlerden de belli olduğu üzere hedefimiz şampiyonluk. Tabii ki Samsunspor gibi, Kocaelispor gibi kulüplerin hedefi şampiyonluk olmalıdır. İnşallah iki takım da sezon sonunda mutlu sona ulaşır.

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